Chiara Boni La Petite robe sfila a New York

Chiara Boni La Petite robe ha sfilato a New York con la collezione primavera/estate 2018, il 12 settembre, presso Gallery Skylight in Clarkson square. La collezione prende ispirazione da motivi e atmosfere iconiche dell’età “dei figli dei fiori” per dare vita a un moderno guardaroba per donne indipendenti.

Come in un campo aperto e assolato, fiori di tante varietà sbocciano sugli abiti sofisticati, le tute e gli spezzati, tutti realizzati nel tessuto di jersey tanto amato dalla stilista fiorentina. La palette di colori si declina in toni sorbetto, dal rosa chiaro al lilla, all’azzurro e l’avocado.

Ortensie e rose dal tocco grafico sono stampate sugli abitini che accarezzano il corpo, mentre boccioli laserati punteggiano i pantaloni svasati.