MET Gala cancelado por causa do Coronavirus

O Met Gala, um dos maiores eventos do calendário internacional de moda, acaba de ser cancelado devido ao Coronavírus. Quem anunciou a notícia foi a anfitriã da noite, Anna Wintour, editora-chefe da revista Vogue americana, no site da revista.

O baile, que todos os anos arrecada fundos para o museu de moda do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, aconteceria no dia 4 de maio.

“Devido à incontornável e responsável decisão do Metropolitan Museum de fechar suas portas, tanto a exposição ‘About Time’ e o baile em comemoração à sua estreia não acontecerão na data estipulada”, escreveu Wintour, sem dar outra data para o evento.

O Metropolitan anunciou na última quinta-feira o fechamento de suas portas, após dois funcionários apresentarem sintomas do COVID-19.

Foto: Metropolitan Museum of Art