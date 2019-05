MUD Jeans publiceert eerste Impact Rapport

Het circulaire denimmerk MUD Jeans brengt haar eerste Impact Rapport uit waarin de impact van het bedrijf tot 2018 wordt gedocumenteerd.

De mode-industrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. MUD Jeans probeert het lineaire model van fast fasion te veranderen door jeans van gerecycled post-consumer denim te produceren. In hun Impact Report bewijzen ze dat er een alternatief is voor de wegwerpcultuur van vandaag en laten ze zien hoe hun circulaire model grondstoffen bespaart en betekenisvolle banen creëert.

Impact

In het rapport richt het bedrijf zich op drie milieucategorieën: recycling, water en CO2. Door het terugnamesysteem van oude jeans, onder andere middle het innovatieve Lease A Jeans concept, heeft het bedrijf meer dan 12.000 spijkerbroeken van de verbrandsingsoven gered. Met hun innovatieve productietechnieken heeft MUD Jeans 300 miljoen liter water bespaard en 700.000 kg CO2-emissies vermeden.

Eerlijke fabrieken

Naast de milieupraktijken van MUD Jeans staat de welstand van de mensen die betrokken zijn bij het productieproces hoog op de prioriteitenlijst van het bedrijf. De spijkerbroeken worden slechts in 3 geselecteerde fabrieken geproduceerd en hun eigenaren delen de filosofie van MUD Jeans over transparantie, eerlijke lonen en goede arbeidsomstandigheden.

Circulaire ambities

In hun duurzaamheidsverslag benadrukt MUD Jeans zijn doelen voor 2020 die in overeenstemming zijn met de Sustainable Development Goals van de VN. Deze doelen bevatten de ontwikkeling van een jeans gemaakt van 100% gerecycled denim, een diepgaande LCA-studie en een nieuwe sociale audit bij hun productiepartner Yousstex International.

Over MUD Jeans

MUD Jeans is een Nederlands duurzaam

MUD Jeans is een Nederlands duurzaam denim merk. In 2013 introduceerde MUD Jeans het innovatieve Lease A Jeans concept. Dit concept gaat over de shift van een economie gebaseerd op bezit naar een economie zonder eigendom. Inmiddels zijn de denim producten, voornamelijk jeans, verkrijgbaar in meer dan 300 winkels in 28 landen en online. Het merk past de principes van de circulaire economie toe en recyclet al haar jeans. MUD Jeans behoort tot de koplopers van het internationale keurmerk B Corp.