Spotted on the catwalk: The WGSN spring/summer 2027 colours

From eye-catching royal blue and bold orange to softer shades like lilac pink, light green-infused khaki, and earthy brown with a subtle pink hue — WGSN’s and Coloro’ s spring/summer 2027 colour palette is already making waves on the catwalks. The five trend-defining trend tones, selected in collaboration with Coloro, are being embraced by designers worldwide. Below, discover how these standout shades are already shaping the runway collections.
WGSN and Coloro's Key Colours for SS27: Luminous Blue, Energy Orange, Pop Pink, Meadowland Green & Clay
Credits: WGSN / Coloro. Eye-popping and royal: Luminous Blue, dubbed colour of the year 2027
Luminous Blue Jil Sander SS26 - Ready to Wear (2x) & Loewe SS26 - Ready to Wear
Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Luminous Blue Loewe SS26 - Ready to Wear, Vioctoria Beckham SS26 - Ready to Wear & Loewe SS26 Ready to Wear
Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Luminous Blue Lanvin SS26 - Ready to Wear, Valentino SS26 - Ready to Wear, Giorgio Armani SS26 - Ready to Wear & Akris SS26 - Ready to Wear
Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Luminous Blue: Stella Jean SS26 - Ready to Wear, Meryll Rogge SS26 - Ready to Wear, Giorgio Armani SS26 - Ready to Wear & Lacoste SS26 Ready to Wear
Credits: ©Launchmetrics/spotlight The bold orange shade: Energy Orange
Energy Orange Zimmermann SS26 - Ready to Wear, Dries Van Noten SS26 - Ready to Wear & Saint Laurent SS26 - Ready to Wear
Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Energy Orange Jean Paul Gaultier SS26 - Ready to Wear & Loewe SS26 - Ready to Wear (2x)
Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Energy Orange Lacoste SS26 - Ready to Wear (2x) & Miu Miu SS26 - Ready to Wear (2x)
Credits: ©Launchmetrics/spotlight Pop Pink: a softer lilac pink
Pink Pop: Blumarine SS26 - Ready to Wear, Miu Miu SS26 - Ready to Wear & Ann Demeulemeester SS26 - Ready to Wear
Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Pink Pop Valentino SS26 - Ready to Wear, Shuting Qiu SS26 - Ready to Wear, Prada SS26 - Ready to Wear & Julie Kegels SS26 - Ready to Wear
Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Pink Pop J.Salinas SS26 - Ready to Wear, Casablanca SS26 - Ready to Wear & Prada SS26 - Ready to Wear
Credits: ©Launchmetrics/spotlight Meadowland Green: a light green khaki
Meadowland Green: Christian Wijnants FW25 - Ready to Wear, Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood FW25, Ready to Wear & Saint Laurent FW25 - Ready to Wear
Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Meadowland Green: Emporio Armani SS26 - Menswear (2x) & M6 Maison Margiela SS26 - Ready to Wear
Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Meadowland Green: Marques'Almeida SS26 - Ready to Wear, Blumarine SS26 - Ready to Wear & Pronounce SS26 - Menswear
Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Meadowland Green: Saint Laurent SS26 - Ready to Wear, Amiri SS26 - Menswear & Hui SS26 - Ready to Wear
Credits: ©Launchmetrics/spotlight Clay: an earthy brown color with pink undertone
Clay: Elie Saab SS26 - Ready to Wear, Zimmermann SS26 - Ready to Wear & Vetements SS26 - Ready to Wear
Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Clay: Junya Watanabe SS26 - Menswear, Meryll Rogge SS26 - Ready to Wear, Elie Saab SS26 - Ready to Wear & Gabriela Hearst SS26 - Ready to Wear
Credits: ©Launchmetrics/spotlight