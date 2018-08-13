Levi Strauss & Co.任命Jin Amy Yang管理大中国区市场

Jin Amy Yang被任命为Levi Strauss & Co.的大中国区，新一任执行总监，自8月20 日生效。她将负责领导公司内，所有品牌和营销渠道的商业运作，并加速Levi Strauss & Co在大中国区域的发展。

之前担任此项职务的Nic Versloot，被委任了公司内其他新的职位，继任的杨女士将在执行副总裁，兼Levi Strauss 亚洲，中东和非洲董事的David Love领导下，开展工作。

“大中国区代表着Levi Strauss & Co的主要发展机会，这是我们必须攻克的市场。”Love在一份声明中说道，“Amy 有为知名品牌工作，并取得卓越成绩的良好职业记录。我对她解锁公司在这个市场中，全部潜力的能力，非常有信心。”

杨女士在入职Levi Strauss & Co之前，拥有20 年的相关工作经验。之前最近的工作，是领导可口可乐公司的，全球商业发展部门。她在该部门负责制定可口可乐公司的，全球发展视野，策略和年度商业计划——聚焦提升可口可乐的咖啡，茶，果汁和乳业产品，在中国市场的发展速度。在这之前，她领导可口可乐在中国的，果汁和乳业商业部门。她的履历中还包括了，在巴黎欧莱雅以及宝洁公司的管理职位。