The North Face International Woman's Day

DIE INTERNATIONAL WOMEN´S DAY KOLLEKTION EMBARGO BIS 02. MÄRZ 2020

Von der Förderung der ersten rein weiblichen Expedition des Annapurna im Jahr 1978 bis zur Unterstützung von Margo Hayes in ihrem Bestreben, die erste Frau zu werden, die 9a+ klettert - seit mehr als 50 Jahren unterstützt The North Face Frauen bei ihrem Bestreben positive Veränderungen zu schaffen.

Mit der Einführung ihrer International Women's Days Collection geht The North Face den nächsten Schritt in ihrer Mission. Im Rahmen der Kampagne wird zum ersten Mal in der Geschichte der Marke, eine ausschließlich von Frauen für Frauen entworfene und hergestellte Kollektion vorgestellt.

Es wird auch die aller erste Linie sein, die bewusst von einem weiblichen Team und einer neuen, rein weiblichen Fabrik in Jordanien produziert wird. Die Leitung für diese Idee übernimmt Frauenrechts-Verfechterin Oryana Awaisheh, die selbst von einer Übersetzerin zur Geschäftsführerin der Jerash Garment Factory aufgestiegen ist und heute mehr als 500 neue Arbeitsplätze und unzählige weitere Möglichkeiten für Frauen und ihre Familien bietet.

Für Oryana ist die neue Kampagne die perfekte Möglichkeit, die bemerkenswerten Frauen hinter den Kulissen hervorzuheben.

"Die Welt enthält mehr qualifizierte, talentierte und ehrgeizige Frauen als je zuvor, und ich bin unglaublich stolz darauf, mit The North Face zusammenzuarbeiten, um die Arbeit einer kleinen Anzahl dieser erstaunlichen Frauen zu präsentieren“.

The North Face beauftragte die britische Fotografin und Filmemacherin Holly-Marie Cato, die Geschichten dieser bemerkenswerten Frauen zusammen mit einigen bekannteren Gesichtern einzufangen, darunter der internationale Superstar Jess Glynne, die zum ersten Mal als Botschafterin von The North Face auftritt.

Jess wird während der Kampagne von Entdeckerinnen und The North Face Athletinnen aus ganz Europa begleitet. Jede von ihnen hat den Status quo in Frage gestellt und die Grenzen für Frauen durchbrochen. Sei es in der Musik, der Kunst, der Wirtschaft oder im Sport, darunter Freeride-Weltmeisterin Marion Haerty, die in London lebende Abenteurerin Sofia Jin und die Stuntdarstellerin Marie Maroum.

Die Kollektion umfasst T-Shirts in den kräftigen und ikonischen IWD-Farben sowie handliche Tragetaschen. Bei den T-Shirts handelt es sich jedoch nicht um gewöhnliche Baumwoll-Wohltätigkeits-T-Shirts, da sie aus technischem Gewebe hergestellt wurden, um Frauen zum Rausgehen und Entdecken zu ermutigen. Sie zeigen auch ein altes Foto aus dem Yosemite-Archiv, das zwei rebellische Frauen auf dem Gipfel einer Felswand zeigt, die sie in langen Kleidern und Absätzen hinaufgestiegen sind.

Tina Rolen, VP Marketing von The North Face, glaubt, dass diese Kampagne einen nachhaltigen Einfluss auf die nächste Generation haben kann. "Das Bild dieser Frauen ist eines, von dem ich glaube, dass jede Frau heute daraus Kraft schöpfen kann. The North Face steht seit über einem halben Jahrhundert an vorderster Front, wenn es darum geht, Frauen zu befähigen und zu unterstützen, das Unvorstellbare zu erreichen, und wir freuen uns, die bemerkenswerten Leistungen und die harte Arbeit von Frauen wie Oryana erneut zu unterstützen."

The North Face ist ein stolzer Partner der eingetragenen Wohltätigkeitsorganisation IWD. Die Kollektion wird am 02. März auf www.thenorthface.de und in ausgewählten The North Face Geschäften vorgestellt.