Ce qu’il faut savoir sur : We are HAH

La durabilité rencontre le charme avec We are HAH. La marque Ouest Hollywoodienne propose de la lingerie éco-consciente, des maillots de bain et du prêt-à-porter aux designs audacieux, à la fois accessibles, attrayants et colorés et qui vous font vous sentir bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Le label croit fermement qu’il est possible d’être sexy tout en ayant de l’esprit et un objectif.

Création

We are Hah a été fondée en 2014 par Sharleen Ernster à Los Angeles, “HAH” signifiant “Hot as Hell". Avec une expérience chez Victoria's Secret et Guess, Sharleen souhaitait briser le cycle du gaspillage dans l’univers de la mode. Elle décide de créer des pièces pour les femmes qui ne cherchent pas à affiner leur taille ou à faire remonter leur poitrine, mais plutôt à être elles-mêmes : naturelles et confortables.

Évolution

Lors de son lancement, We are HAH est accueillie avec des sentiments mitigés, la durabilité n'était pas encore un mot à la mode. Mais en 2018, l'industrie de la mode change son fusil d'épaule et la durabilité devient une priorité. Depuis le premier jour, We are HAH utilise des tissus durables tels que l'EFL, un tissu fabriqué à partir d'un élément de base du sucre de maïs. Elle propose également des sous-vêtements en coton biologique fabriqués en Inde. La marque va encore plus loin en utilisant des techniques d'impression numérique et de sublimation écologiques, qui utilisent 95 % d'eau en moins et permettent d’obtenir des motifs et des couleurs de grande qualité. La cerise sur le gâteau ? We are HAH utilise des sacs en plastique réutilisables comme emballage.

Actualité

We are HAH propose désormais une collection de culottes confectionnées à base de plantes et imprimées numériquement, en collaboration avec l'artiste britannique Zoe Grace, et le label a travaillé avec la société de médias Discovery pour co-créer une collection écologique de lingerie, de maillots de bain et de vêtements de nuit, dont une partie des recettes sera reversée pour la protection des tigres. Les créations de la marque sont disponibles sur sa boutique en ligne et distribuées par Victoria's Secret et la boutique en ligne de Free People.