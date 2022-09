Zalandos Connected Retail på en vellykket Europatur

Denne sommer, hen over en periode på 4 måneder, rejste Zalandos Connected Retail-hold rundt i Europa i en ombygget, ny Multivan fra Volkswagen. Undervejs var de i dialog med butiksejere og varemærker, som de talte med om, hvordan disse kan udvide deres fysiske rum til at omfatte en tilstedeværelse på Zalandos platform for derigennem at bane vej for vækst og nå ud til et nyt publikum.

Den specialbyggede, nye VW Multivan besøgte detailhandelspartnere og modemesser lige fra Danmark til Spanien med pitstop undervejs i 10 lande - herunder Schweiz, Polen, Belgien, Holland, Tyskland, Frankrig og Italien. Holdet kom forbi Eiffeltårnet i Paris. Besøgte Galleria Vittorio Emanuele II, et af Italiens ældste butiksgallerier og et vigtigt pejlemærke i Milano. Holdet fejrede endvidere dets første Connected Retail-jubilæum i Schweitz, hvor man holdt en fest i Zürich. Potentielle partnere kunne prøve den interaktive oplevelse på modemesser - blandt andet på Premium, Modefabriek og Revolver. Turen bød også på besøg hos selvstændige, små virksomheder og hos store kædevirksomheder, som solgte alt lige fra beklædning og tilbehør til fodtøj og luksussmykker.

’ Connected Retail Tour ’ drejede sig i bund og grund om at tage det ekstra skridt og vise, hvordan Zalandos Connected Retails digitale løsning kan være tilgængelig for de traditionelle, fysiske butikker, som let kan komme op og køre og blive sikret succes fremover. Den nye VW Multivan blev omdannet til et kæmpe, mobilt showroom. Nuværende og potentielle partnere kunne få indblik i, hvordan platformen bygger bro over den kløften mellem den fysiske og den digitale verden inden for detailhandelen ved hjælp af et underholdende, animeret og interaktivt koncept.

Connected Retail Tour i Danmark

I august ankom Connected Retail-holdet til Revolver i København for at præsentere løsningen for potentielle partnere inden for modebranchen. For at skabe mest mulig opmærksomhed, blev begge VW-varebiler parkeret udenfor to af de steder, hvor arrangementet fandt sted - nemlig Forum og Øksnehallen.

Særligt for mange nordiske modemærkere og indkøbere er networkning et vigtigt element.De personlige relationer er vigtige. Holdet havde derfor opstillet en vinbar uden for varevognene i forbindelse med at tale med om fordelene ved Connected Retail.

Allan Torp, detailhandelschef hos Solid-DK Company, udtalte sig om brugen af Connected Retail: "Vi kan ikke tænke i detailhandel, som vi gjorde det for 10 år siden. Vores fysiske butikker er kernen i vores forretning, men tankegangen, hvor man opererer med flere kanaler, er ligeledes en meget vigtig del af vores strategi for vores fremtidige forretning."

Connected Retail-turen var en kæmpe succes. Turen blev en mulighed i samarbejde med Volkswagens afdeling for erhvervskøretøjer. Varevognene var den perfekte igangsætter for en samtale, hvor man kunne præsentere platformen, møde partnere og introducere potentielle detailhandlere for fordelene ved Connected Retail.