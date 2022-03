Jak umożliwić skuteczną strategię obsługi wielokanałowej w dziedzinie mody z udziałem firmy Checkpoint

Pandemia COVID-19 wywarła znaczący wpływ na branżę detaliczną i spowodowała ogromne zmiany w zachowaniach konsumentów. Sektor handlu detalicznego próbuje odzyskać swoją pozycję po ostatnich dwóch latach, jednak musi zmierzyć się z zupełnie innym modelem branżowym. Obecnie e-commerce i strategie cyfrowe muszą współistnieć z tradycyjnymi sklepami stacjonarnymi, co oznacza, że sprzedawcy detaliczni muszą rozwijać swoją ofertę obsługi wielokanałowej – która w pełni integruje działania online i offline – tak, aby przetrwać.

Sednem każdej strategii wielokanałowej jest możliwość zapewnienia bezproblemowego doświadczenia klientów we wszystkich kanałach sprzedaży, niezależnie od tego, czy dociera się do nich osobiście czy z użyciem narzędzi cyfrowych, czy na oba sposoby, przy jednoczesnym dostosowywaniu się do ciągle zmieniających się oczekiwań konsumentów. Podczas gdy wielu sprzedawców detalicznych koncentruje się na sprzedaży i marketingu, realizacja zamówień, logistyka i operacje są równie ważnymi etapami doświadczenia wielokanałowego, a technologia może dostarczać rozwiązania detaliczne ukierunkowane na otwarty i przejrzysty łańcuch dostaw.

Czym jest technologia RFID i jakie korzyści może przynieść w handlu detalicznym?

Według firmy McKinsey and Company obecnie jeden na trzech klientów odwiedzających sklep korzysta ze strategii wielokanałowej, więc zapewnienie dokładności stanu zapasów może korzystnie wpłynąć na sprzedaż i ogólne doświadczenie klientów. Technologie takie jak identyfikacja radiowa lub RFID mogą pomóc sprzedawcom detalicznym w bardziej efektywnym uzupełnianiu zapasów, jednocześnie zapewniając klientom płynniejszą obsługę.

Technologia RFID zmieniła reguły w handlu detalicznym. RFID automatycznie identyfikuje i śledzi tagi dołączone do produktów, zapewniając łatwiejszy i dokładniejszy rejestr zapasów, umożliwia sprzedawcom detalicznym wgląd w aktualny stan zapasów i monitorowanie go na poziomie pojedynczego produktu w swoich sklepach, magazynach i łańcuchach dostaw.

Jeśli chodzi o zakupy online, monitorowanie stanu zapasów za pomocą RFID może przyspieszyć odbiór, pakowanie i dostawę, a także uwidocznić wszystkie dostępne towary dla klienta. Technologia oferuje bardziej płynne połączenie między usługami online i offline oraz umożliwia dostęp do produktu w dowolnym punkcie sieci detalicznej, zarówno w centrach dystrybucji, jak i w sklepach.

Jak technologia RFID może poprawić jakość obsługi klienta

Oprócz wykorzystania technologii RFID do procesów inwentaryzacji sprzedawcy detaliczni mogą również dzięki niej zwiększyć zadowolenie klientów z zakupów. RFID umożliwia szybszy i dokładniejszy proces samoobsługi, a nawet może usprawnić „inteligentne” przymierzalnie, w których kupujący mogą uzyskać spersonalizowane informacje o innych rozmiarach i kolorach dostępnych w magazynie.

RFID może być również używany do umożliwienia zakupów typu „Kup online – Odbierz w sklepie” (BOPIS), odbioru w wybranym punkcie i usług dostawy do domu tego samego dnia, które zyskały na popularności od czasu pandemii, ponieważ nawyki zakupowe klientów wciąż ewoluują.

Jak rozwijać strategię RFID

Urządzenia i oprogramowanie są filarami każdego systemu RFID, a HALO – rozwiązanie firmy Checkpoint oparte na chmurze – wykorzystuje technologię RFID do śledzenia każdego towaru od momentu produkcji aż po dostarczenie do sklepu. Dzięki danym dotyczącym poszczególnych SKU sprzedawcy detaliczni i marki mogą skutecznie wykorzystać całość posiadanych zapasów niezależnie od miejsca ich składowania i sposobu, w jaki klient dokonuje zakupu.

Za pomocą RFID sprzedawcy detaliczni mogą również przeglądać swoje stany zapasów na poziomie pojedynczej pozycji w czasie rzeczywistym, co z kolei poprawi dokładność inwentaryzacji. Potwierdzają to badania profesora Adriana Becka z Uniwersytetu Leicester, sugerujące, że dzięki zastosowaniu technologii RFID dokładność inwentaryzacji może wzrosnąć z 65–75% do 93–99%.

RFID może również zapewnić lepszy wgląd w preferencje klientów, co może pomóc w zwiększeniu sprzedaży, dostarczając informacji w przyszłych strategiach na temat wszystkich obszarów, od lokalizacji towarów w sklepie, po wartości sprzedaży określonych produktów w różnych regionach.

RFID w handlu detalicznym – rewolucja w przeliczaniu stanu zapasów

System Checkpoint RFID może również zrewolucjonizować proces inwentaryzacji za pomocą czytnika RFID i urządzenia typu „smart”. Pracownicy sklepu mogą skanować półki, wieszaki i ekspozycje, zwykle uzyskując dokładne dane o bieżącym inwentarzu w ciągu 30–45 minut.

Szybkość, z jaką RFID może dokładnie śledzić stan i lokalizację zapasów, znacznie zmniejsza koszty pracy i skraca czas, ponieważ nie wymaga ręcznego uzupełniania zapasów. Ponadto duża dokładność danych o zapasach przekłada się na wzrost sprzedaży średnio o 1,5–5,5%, choć niektórzy sprzedawcy odnotowali nawet 10-procentową poprawę.

Firma Checkpoint Systems jest dostawcą pełnej gamy rozwiązań RFID, od znaczników i wkładek po oprogramowanie oparte na chmurze i sprzęt do kodowania i znakowania. Nasze rozwiązania wdrażamy w sklepach, centrach dystrybucyjnych i zakładach produkcyjnych na całym świecie. Nasz zespół posiada duże doświadczenie we wdrażaniu technologii RFID. Pozostajemy do dyspozycji naszych klientów z branży detalicznej, których chcemy wspierać we wszystkich aspektach wdrażania RFID.

