Tehokkaan omnichannel-strategian toteuttaminen muotikaupassa Checkpointin avulla

COVID-19-pandemia on vaikuttanut vähittäiskaupan alaan ennennäkemättömällä tavalla. Tämä on tuonut mukanaan merkittäviä muutoksia kuluttajien käyttäytymiseen. Kun vähittäiskauppa-ala alkaa elpyä kahden vuoden kurimuksen jälkeen, edessä on hyvin erilainen toimialamalli. Nykyisin vähittäiskauppiaiden on panostettava verkkokauppaan ja digitaalisiin strategioihin perinteisten kivijalkakauppojen ohella. Tämän myötä niiden on selviytyäkseen kehitettävä omnichannel-tarjontaansa, jonka online- ja offline-osa-alueet on täysin integroitu.

Kaikkien omnichannel-strategioiden ytimessä on kyky luoda asiakkaille sujuva kokemus kaikissa myyntikanavissa riippumatta siitä, käytetäänkö niitä digitaalisesti, henkilökohtaisesti vai molemmilla tavoilla. Samalla on mukauduttava kuluttajien alati muuttuviin odotuksiin. Vaikka monet vähittäiskauppiaat keskittyvät myyntiin ja markkinointiin, tilausten toimittaminen, logistiikka ja operatiiviset toiminnot ovat yhtä tärkeitä omnichannel-kokemuksessa. Teknologia voikin tarjota vähittäismyyntiratkaisuja, jotka mahdollistavat avoimen ja läpinäkyvän toimitusketjun.

Mikä on RFID ja mitä hyötyä siitä voi olla vähittäiskaupalle?

McKinsey & Companyn mukaan omnichannel-asiakkaat muodostavat nykyisin kolmasosan ostoskokemuksista. Siksi inventaarion tarkkuuden varmistamisesta voi olla merkittävää hyötyä myynnin ja yleisen asiakaskokemuksen kannalta. Radiotaajuisen etätunnistuksen eli RFID:n kaltaisten teknologioiden ansiosta vähittäiskauppiaat voivat täydentää varastojaan tehokkaammin sekä tarjota asiakkaille entistä sujuvamman kokemuksen.

RFID on mullistanut vähittäiskaupan alan: se tunnistaa nimikkeisiin liitetyt tunnisteet automaattisesti ja jäljittää niitä. Tämä helpottaa ja tarkentaa varastolaskentaa tarjoten vähittäiskauppiaille ajantasaisen kuvan varastosta sekä jäljitettävyyden nimiketasolla myymälöissä, varastoissa ja toimitusketjussa.

Verkkokaupassa RFID-pohjainen varastonseuranta voi nopeuttaa keräilyä, pakkaamista ja toimitusta. Lisäksi sen avulla voidaan tuoda paremmin esille kaikki tuotteet, jotka ovat asiakkaan saatavilla. Se tarjoaa saumattomamman yhteyden online- ja offline-osa-alueiden välille ja mahdollistaa tuotteiden jäljittämisen koko vähittäismyyntiverkostossa – niin jakelukeskuksissa kuin myymälöissäkin.

Image: Checkpoint

Miten RFID-tekniikka voi parantaa asiakaskokemusta

Vähittäiskauppiaat voivat hyödyntää RFID-tekniikkaa paitsi inventaarioprosesseissa, myös asiakkaiden ostoskokemuksen parantamisessa. RFID mahdollistaa nopeammat ja tarkemmat itsepalvelukassat. Lisäksi se voi jopa mahdollistaa älykkäät sovitustilat, joissa asiakkaat voivat saada personoituja tietoja muista varastossa olevista koko- ja värivaihtoehdoista.

RFID-järjestelmien avulla voidaan myös mahdollistaa osto verkosta ja nouto myymälästä (BOPIS), drive in -nouto sekä kotiintoimitus samana päivänä. Näiden palveluiden suosio on kasvanut pandemian aikana kuluttajien ostotottumusten muuttuessa.

RFID-strategian kehittäminen

Laitteet ja ohjelmistot ovat jokaisen RFID-järjestelmän tukipilareita, ja Checkpointin pilvipohjainen HALO-ratkaisu käyttää RFID-tekniikkaa tuotteiden jäljittämiseen aina valmistuksesta myymälöihin asti. Tämän varastonimiketason näkyvyyden ansiosta vähittäiskauppiaat ja brändit voivat myydä kaikkia varastossaan olevia tuotteita sijainnista tai ostotavasta riippumatta.

Kun RFID-järjestelmä on käytössä, vähittäiskauppiaat voivat myös tarkastella varastoaan reaaliaikaisesti ja nimiketasolla, mikä puolestaan parantaa inventaarion tarkkuutta. Leicesterin yliopiston professorin Adrian Beckin tutkimus vahvistaa tämän. Tutkimuksen mukaan inventaarion tarkkuus saattaa nousta 65–75 prosentista 93–99 prosenttiin, kun RFID-tekniikka on käytössä.

RFID voi myös tarjota parempaa ymmärrystä asiakkaista. Sen perusteella voidaan edistää myyntiä laatimalla strategioita, jotka koskevat esimerkiksi tuotteiden myymäläsijoittelua sekä sitä, miten tietyt tuotteet menestyvät eri alueilla.

RFID mullistaa varastolaskennan vähittäiskaupassa

Checkpointin RFID-järjestelmä voi myös mullistaa varastolaskennan. Myymälässä voidaan kannettavan RFID-lukijan ja älylaitteen avulla lukea hyllyjä, ripustimia ja esillepanotelineitä, ja tarkat ja ajantasaiset inventaariotiedot saadaan tyypillisesti 30–45 minuutin kuluessa.

RFID-järjestelmä pystyy seuraamaan varastotasoja ja -sijaintia nopeasti ja tarkasti, mikä vähentää merkittävästi myös työvoimakustannuksia ja ajankäyttöä, koska varastoa ei tarvitse laskea manuaalisesti. Inventaarion hyvän tarkkuuden ansiosta brändit ja vähittäiskauppiaat myös voivat kasvattaa myyntiään merkittävästi. Kasvu on keskimäärin 1,5–5,5 prosenttia, mutta joidenkin vähittäiskauppiaiden kohdalla se on ollut jopa 10 prosenttia.

Checkpoint Systems tarjoaa täydellisen RFID-ratkaisuvalikoiman, joka kattaa niin tunnisteet ja upotteet kuin pilvipohjaiset ohjelmistot, koodaukset ja tunnisteiden lisäämislaitteetkin. Yrityksen ratkaisuja käytetään myymälöissä, jakelukeskuksissa ja tehtaissa kaikkialla maailmassa. Tiimillä on vahva kokemus RFID-järjestelmien toteuttamisesta, ja Checkpoint tukee vähittäiskaupan toimijoita kaikissa RFID:n käyttöönottoon liittyvissä asioissa.

