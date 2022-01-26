Marcelo Burlon, County of Milan FW22 Collection
2 hours ago
FAMILIAR FEELINGS AND SPORT-FOLK; <br> GAUCHOS, DEPORTISTAS, AFICIONADOS,<br> THEY’RE ON EACH OTHER’S TEAM.
A CHORAL CONVERSATION,<br> SPEED AND CONTEMPORARY.<br> TRADITIONAL AND DISTRESSED,<br> ESOTERISM AND STREET-SAVVY.
ORGANIC COTTON, RECYCLED NYLON AND FLEECE,<br> SHINY TWILL, MERCERIZED CANVAS, JACQUARD DENIM;<br> WAXED, EMBOSSED, OVERDYED, OR PRINTED.<br> PURE BLACK, MADDER BROWN, BRACKEN, PRISTINE.
PONCHOS, ACTIVEWEAR, LOUNGEWEAR,<br> BLANKETS, AND RELAXED PROPORTIONS.<br> SHAMANIC PRINTS, BOLO TIES, AND FRINGES.
DISTORTIONS AND LAYERS, CULTURAL CLASHES,<br> IT’S ALL SAID WITHOUT EVER SPEAKING.