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Marcelo Burlon, County of Milan FW22 Collection

PRESS RELEASE
By Press Club

2 hours ago

Fashion

Marcelo Burlon, County of Milan FW22 Collection, courtesy of the brand

FAMILIAR FEELINGS AND SPORT-FOLK; <br> GAUCHOS, DEPORTISTAS, AFICIONADOS,<br> THEY’RE ON EACH OTHER’S TEAM.

A CHORAL CONVERSATION,<br> SPEED AND CONTEMPORARY.<br> TRADITIONAL AND DISTRESSED,<br> ESOTERISM AND STREET-SAVVY.

ORGANIC COTTON, RECYCLED NYLON AND FLEECE,<br> SHINY TWILL, MERCERIZED CANVAS, JACQUARD DENIM;<br> WAXED, EMBOSSED, OVERDYED, OR PRINTED.<br> PURE BLACK, MADDER BROWN, BRACKEN, PRISTINE.

PONCHOS, ACTIVEWEAR, LOUNGEWEAR,<br> BLANKETS, AND RELAXED PROPORTIONS.<br> SHAMANIC PRINTS, BOLO TIES, AND FRINGES.

DISTORTIONS AND LAYERS, CULTURAL CLASHES,<br> IT’S ALL SAID WITHOUT EVER SPEAKING.

Marcelo Burlon, County of Milan FW22 Collection, courtesy of the brand
Marcelo Burlon, County of Milan FW22 Collection, courtesy of the brand
Marcelo Burlon, County of Milan FW22 Collection, courtesy of the brand
Marcelo Burlon, County of Milan FW22 Collection, courtesy of the brand
Marcelo Burlon, County of Milan FW22 Collection, courtesy of the brand