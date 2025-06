Summer redefined by YAS: Ladies who brunch

Met ‘Summer Redefined’ presenteert YAS een frisse kijk op vrouwelijkheid, geïnspireerd door de moeiteloze elegantie van Italië. Zachte silhouetten, verfijnde prints en subtiele drama vormen de basis voor een nieuwe, stijlvolle collectie. De ‘Ladies Who Brunch’ brengt vier unieke stijlen samen, die moderne luxe en nonchalante klasse uitstralen tegen het zonnige Italiaanse decor.

La Classica

Verfijnd. Zelfverzekerd. Tijdloos. La Classica draait om scherp gesneden tailoring, subtiele kleurenpaletten en minimalistische details. Dit is de stijl voor de vrouw die kracht uitstraalt in eenvoud, en voor wie een perfect gesneden blazer net zo vanzelfsprekend is als haar ochtendkoffie. Klassiek, met een moderne twist.

Credits: YAS

La Dolce Vita

Romantiek en zachtheid vormen het hart van La Dolce Vita. Deze stijl viert vrouwelijke charme in haar meest weelderige vorm, met rijke stoffen, Barok prints, pofmouwen en verfijnde borduursels. De looks voelen als een liefdesbrief aan het oude Italië – perfect voor een brunch op een zonovergoten terras, waar stijl en romantiek samenkomen in moeiteloze elegantie.

Credits: YAS

La Casualista

Comfort ontmoet karakter. La Casualista is nonchalant, draagt denim met flair en geeft elke look een speelse twist. Van wijde jeans met ruches tot luchtige katoenen sets en zachte texturen – dit is de stijl van de moderne vrouw die haar dag begint met een cappuccino to-go en eindigt in een kunstgalerie. Casual, maar altijd chic.

Credits: YAS

##La Massimalista Durf groots te gaan. La Massimalista is een ode aan expressie en overdaad, zonder terughoudendheid of bescheidenheid. Hier draait het om volume, dramatische silhouetten, bijzondere structuren en mode als statement. Deze stijl eist aandacht – en krijgt die ook. Perfect voor de vrouw die graag opvalt bij brunch én daarbuiten.