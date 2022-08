Connected Retail by Zalando kommer til København

Denne sommer tager Connected Retail by Zalando, som er Zalandos forretningsmodel, der kobler fysiske butikker til Zalandos platform, på en rundtur til en række af Europas største hovedstæder.

Nu hvor events og messer igen er i fuld gang, slår Connected Retail by Zalando sig sammen med Volkswagen for at omdanne to New VW hybrid Multivan til mobile showrooms. Vognene er udstyret med interaktive skærme og formålet er at få en personlig snak med butiksindehavere og eksperter på området i hele Europa.

Det interaktive roadshow , som startede i Schweiz og Italien i juni måned, vil besøge 10 lande og mere end 15 storbyer, herunder Paris, Berlin og København, for at præsentere Connected Retail og vise, hvordan den fysiske og den digitale detailverden kan kombineres.

Dr. Carsten Keller, administrerende direktør for Connected Retail by Zalando, fortæller: “Med Connected Retail giver vi butikkerne mulighed for at sælge til millioner af Zalando-kunder. Vi er utroligt glade for nu at kunne præsentere Connected Retail på en spændende måde takket være vores partnerskab med Volkswagens Multivans. Dette partnerskab gør det muligt for os i endnu højere grad at tilpasse vores arbejde til lokale forhold og møde vores partnere, der, hvor de er: i deres forretninger.”

‘Connected Retail Tour’

Inde i Connected Retail Volkswagens New Multivan vil der være en interaktiv oplevelse, som viser vores butiksindehavere, der sælger mode, sko, tilbehør og sportstøj, hvordan kombinationen af den fysiske og den digitale verden kan give muligheder for vækst.

Med tæt på 7.000 aktive butikker, der sælger via Connected Retail, vil turen bringe fordelene ved digitalisering direkte hen til den fysiske butik, og det eneste, du bliver bedt om, er at være ”open to grow”. Connected Retail teamet vil dele viden om, hvordan du forbinder din fysiske forretning med Zalando-platformen og vise dig, hvordan du kan få din forretning til at vokse ved at nå ud til et nyt publikum.

Connected Retail tilbyder forhandlere en mulighed for at maksimere online synligheden ved at nå ud til millioner af Zalando-kunder med en minimal risiko ved at benytte en sømløs omnichannel- oplevelse samtidig med, at den fulde kontrol over lager og priser bevares. Tilslut dig teamet på ‘Connected Retail Tour’ og se, hvordan du kan mangedoble antallet af kunder og øge din fortjeneste ved at gøre din fysiske forretning endnu stærkere med Zalando’s digitale platform.

Zalando er glad for at deltage i Revolver Fashion Trade Show i København fra den 10.-12. august, hvor begge VW Multivans vil stå parkeret uden for Øksnehallen og Forum - kom forbi og mød teamet og få mere at vide om Connected Retail.

De store variationsmuligheder i Volkswagen Commercial Vehicles New Multivan er perfekt til at vise hvor omfattende tilbuddet fra Connected Retail er og til face-to-face møder direkte i de lokale butikker. Endvidere vil Connected Retail teamet også være til stede sammen med Volkswagen Commercial Vehicles New Multivan ved store B2B modemesser i Europa, herunder Premium i Berlin, Who’s Next i Paris, Modefabriek i Amsterdam for at drøfte fordelene ved at være med i Connected Retail fællesskabet.

Initiativet markerer også Volkswagen Commercial Vehicles B2B partnerskab med Zalando Connected Retail ved at fremhæve alsidigheden og fleksibiliteten ved Volkswagens New hybrid Multivan og dens mulighed for omdannelse til interaktive showrooms til et forretningspublikum.

Dr. Stefan Pfeiffer, Marketingdirektør hos Volkswagen Commercial Vehicles tilføjer: ”Vi er utroligt glade for at være i stand til at tage endnu et skridt ind i vores branchers digitale fremtid med Connected Retail by Zalando. Som ambassadører for morgendagens mobilitet viser dette partnerskab, at vi aktivt er med til at skabe fremtidens mobilitet. Dette samarbejde giver os mulighed for at udvide vores engagement i B2B-sektoren.”