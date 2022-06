Trends at Modefabriek

Modefabriek betekent veel nieuwe collecties bekijken, nieuwe merken ontdekken en nieuwe mensen en oude bekenden ontmoeten. Behalve de bijna 400 mooie en contemporary fashion brands die hun collecties tonen, is Modefabriek ook een grote levende trendmonitor. Op Modefabriek vind je alles over dé nieuwste trends uit de fashion industry tijdens Trend Talks & workshops en natuurlijk in de Trendhub. We geven alvast een voorproefje:

‘THE ART OF LOOKING’ - RONNY DE VYLDER

Ronny De Vylder, Creative Visualizer & Consultant en Expert in Visual Merchandising laat zien hoe je als retailer klanten naar de winkel krijgt:

“Retailers zullen harder moeten werken om hun klanten uit hun stoel te krijgen omdat ze inmiddels verwend zjin geworden met de voordelen van online shoppen: de fysieke ruimte moet verleiden, om het de reis waard te maken” zegt Ronny. Met zijn "joylist" laat hij zien dat dit niet ingewikkeld hoeft te zijn. Het begint allemaal met de KUNST van het kijken.

ROLE PLAY SS 23’ - JAN AGELINK

Trend forecaster Jan Agelink van Buro Jan Trendman vertelt je alles over Identiteit & expressie in de mode: fluid / inclusive / purposeful.

Onze identiteit is in transitie, als gevolg daarvan ziet Jan Agelink een nieuwe designtaal ontstaan op het gebied van mode, design en lifestyle. In deze talk focust Jan zich op het vraagstuk: waarom kiezen we wat we aantrekken, en nog belangrijker, hoe kunnen we onze kledingkeuze bewust inzetten om ons humeur te beïnvloeden?

‘A World of contradictions’ - DAVID SHAH

Trend-duizendpoot David Shah laat je zien hoe om te gaan met alle extremen in deze post-corona-tijd:

We leven in een domein van tegenstellingen. “Na de lockdown heeft de hervonden vrijheid een verlangen naar individualiteit doen herleven – de kracht van het anders zijn en overdrijving, zowel in stijl als in kleur” vertelt David. Aan de andere kant hebben we een meer reflectieve benadering. Consumenten zijn niet onder de indruk van nieuwigheid, maar van een lang leven.

David vraagt zich in deze talk af: Hoe gaan we om met deze extremen? Hoe brengen we ons leven in balans? Hoe navigeren we door een ontwerppad? Het is duidelijk dat de toekomst op een hybride manier zal evolueren. Maar er is een gemene deler: onze zorg voor het milieu. Teruggaan is gewoon niet mogelijk!

TRENDHUB En natuurlijk de Modefabriek TRENDHUB, voor een 5-minute-update over alle must colours, must materials, must patterns, must silhouettes, must wear, must stores, must follow, must see, must listen en must eat. De hele dag door: grijp een koptelefoon en pak die vijf minuten trendupdate met alle musts voor 2023! We laten je nu alvast de MUST PATTERNS zien: Bold Stripes, 3D Florals en Psychedelic Florals!

Credit: Beeld via Modefabriek

Credit: Beeld via Modefabriek

